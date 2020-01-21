Конституционная реформа российского президента Владимира Путина на самом деле является попыткой пустить в дым в глаза

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Facebook художника-карикатуриста Сергея Елкина

Сергей Елкин посвятил очередную карикатуру на президента РФ Владимира Путина его последним предложениям по проведению масштабной реформы конституции. На работе художника Путин, который заявил о реформе во время обращения к Федеральному собранию, изображен с дымовой шашкой.

Российский президент бегает с шашкой и заполняет все вокруг дымом, что, вероятно, является аллегорией к его политическим действиям.

Пользователи живо отреагировали на на новую работу Елкина. Некоторые из них даже посвятили работе шутливые стихи.

“Из какого из интересу

Дымовую шлёт завесу???

Что им надо поменять?

Так чтоб не смогли понять…”.

"Все двадцать лет одна сплошная операция прикрытия", – пишет другой подписчик Елкина.

“не из того места туман”, - язвительно замечают в комментариях.

Также пользователи не преминули высмеять показательную отставку Дмитрия Медведева с поста премьер-министра.

Напомним, что конституционная реформа вводит в РФ институт Госсовета с огромными полномочиями. Также формально расширяются права парламента.

Ранее над показухой во время регулярных ныряний Владимира Путина посмеялись в сети. Ранее российский лидер любил окунаться в прорубь на камеру, демонстрируя свою набожность. За этого над ним насмехались авторы фотожаб.

Сергей Елкин в своей новой работой отметил, что отказ Путина даже вызывает удивление у его охраны - и амфоры на дно проруби не нуно прятать. В этот раз российский президент вместо ныряний поехал в Берлин на конференцию по урегулированию ситуации в Ливии.

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