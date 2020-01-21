В сети высмеяли провал России в технологическом развитии
Как передает Politeka.net, соответственную запись опубликована в Twitter-аккаунте "Усы Пескова".
Так, Россия заняла 46 место в рейтинге самых технологически развитых стран, в то время как Украина находится на 44-й строчке.
"Ничего, вот мы сейчас Конституцию перекроим, транзит власти обеспечим, вот тогда и можно будет заняться такими мелочами, как технологическое развитие", - говорится в подписи к посту.
В комментариях россияне разделили юмор автора, а некоторые заявили, что все проблемы России из-за агрессии.
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"Палеозойская Федерация", "Если постоянно травить всех соседей, никакого развития не будет. Да еще кучу войн вести.", "Зато опережает гандурас", ", "Технологии унитазов "сцарапали". Теперь главное поставить в правильных местах. Так пабедим!)))", - писали под постом.
Ранее над показухой во время регулярных ныряний Владимира Путина посмеялись в сети. Российский лидер любил окунаться в прорубь на камеру, демонстрируя свою набожность. За этого над ним насмехались авторы фотожаб.
Сергей Елкин в своей новой работе отметил, что отказ Путина даже вызывает удивление у его охраны - и амфоры на дно проруби не нужно прятать.
В этот раз российский президент вместо ныряний поехал в Берлин на конференцию по урегулированию ситуации в Ливии.
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