В сети высмеяли провал России в технологическом развитии



Как передает Politeka.net, соответственную запись опубликована в Twitter-аккаунте "Усы Пескова".

Так, Россия заняла 46 место в рейтинге самых технологически развитых стран, в то время как Украина находится на 44-й строчке.

"Ничего, вот мы сейчас Конституцию перекроим, транзит власти обеспечим, вот тогда и можно будет заняться такими мелочами, как технологическое развитие", - говорится в подписи к посту.

В комментариях россияне разделили юмор автора, а некоторые заявили, что все проблемы России из-за агрессии.

"Палеозойская Федерация", "Если постоянно травить всех соседей, никакого развития не будет. Да еще кучу войн вести.", "Зато опережает гандурас", ", "Технологии унитазов "сцарапали". Теперь главное поставить в правильных местах. Так пабедим!)))", - писали под постом.

Ранее над показухой во время регулярных ныряний Владимира Путина посмеялись в сети. Российский лидер любил окунаться в прорубь на камеру, демонстрируя свою набожность. За этого над ним насмехались авторы фотожаб.

Сергей Елкин в своей новой работе отметил, что отказ Путина даже вызывает удивление у его охраны - и амфоры на дно проруби не нужно прятать.

В этот раз российский президент вместо ныряний поехал в Берлин на конференцию по урегулированию ситуации в Ливии.

Напомним, Путин в костюме червя довел россиян до слез, фотожаба расставила все точки: "Жить стало веселее..."

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".







