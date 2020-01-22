Ему долго будут припоминать этот конфуз

Российского президента Владимира Путина подняли на смех после неоднозначного решения

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, во время традиционного Послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о том, что планирует в очередной раз переписать Конституцию Российской Федерации.

Из-за неоднозначного решения, которое, вероятно, позволит Владимиру Путину еще долгое время оставаться у власти, лидера Кремля продолжают высмеивать в социальных сетях.

На этот раз карикатурист Сергей Елкин в привычном для себя стиле подшутил над российским президентом.

На карикатуре можно увидеть Владимира Путина, который сидит верхом на лошади под названием "поправки в конституцию", всячески подгоняя ее розгой.

"Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали...", - говорится в подписи к карикатуре.

"В 90 тые страна развалилась, потому что твои коммуняки построили не страну, а концлагерь. Сейчас тоже самое делает поганый Путин. А знаешь почему? Потому что коммунисты остались в кремле и страна снова в г*вне по уши", "Елкин как всегда мочит", "Молниеносен как с крымским референдумом, а чего тупить, все решено, гномики подпишут все, даже собственный расстрел", "В детстве недоиграл...", "Торопится.. успеть..., "Совсем обалдели! Они безумны... Аргентинский кокс?", "Время на раскачку нет", - шутят пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, как раздетый Владимир Путин оконфузился перед Дмитрием Медведевым. В частности, лидер Кремля стал героем новой фотожабы после внезапной отставки правительства РФ во главе с Медведевым.

На карикатуре Владимира Путина изобразили с шапкой Мономаха, дающего пинка премьеру Дмитрию Медведеву. В кадре также можно увидеть потенциального главу правительства Михаила Мишустина, которого лидер Кремля держит на цепи.

"Прощай, Мишутка, привет Мишутка!", "Круговорот мишек во власти. Реально чёрный полковник грядёт. Наплачемся", "Ехал Ваня на коне, вёл старушку на ремне...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Алёша, это просто бимба!!", "Вытащил из колоды очередного чекиста", "Медведь на Дерипаску похож", "У Мишустина лицо Муссолини", "Одна из лучших работ Алёши за последнее время!", "Хоть выспится МедВед. До весны", "Шедевр!", - пишут пользователи в комментариях под публикацией карикатуриста.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".