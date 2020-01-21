В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который после осознания скорого отречения от власти схватился за ядерное оружие

Как сообщает Politeka, фотожабу опубликовал художник Алеша Ступин в Facebook.

Так, Путин изображен в виде обезьяны. Его можно узнать лишь по форме лица и часах на руках. При этом он якобы выдирается на запуск ядерного оружия. Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей.

«Вышел как всегда – ху**», «класс», «и это обезьяна еще раздает гранаты другим обезьянам, которые сбивают самолеты», «жизнь нужно прожить так, чтобы у карикатуристов каждый день была работа», «это совсем офигевшая шайка!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, в ряде СМИ поширили информацию, что в РФ появилась идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Беларуси присоединиться к Росси.

15 января Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников.

Накануне этих событий в ряде СМИ появилась информация, что один из участников этой группы якобы предложил предусмотреть право дать регионам Украины и Беларуси право присоединяться к России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что такие поправки якобы не обсуждаются.

"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", – отметил Песков.

Также ранее сообщалось, что заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - признак непрофессионализма, либо отсутствия аргументов.

Напомним, Путин ни перед чем не остановится, вскрылась главная цель РФ в Украине

Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе

Также Politeka писала, что Путина поймали на преступлениях в Украине, тревогу забили в Европе.