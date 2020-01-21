В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который после осознания скорого отречения от власти схватился за ядерное оружие
Как сообщает Politeka, фотожабу опубликовал художник Алеша Ступин в Facebook.
Так, Путин изображен в виде обезьяны. Его можно узнать лишь по форме лица и часах на руках. При этом он якобы выдирается на запуск ядерного оружия. Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей.
«Вышел как всегда – ху**», «класс», «и это обезьяна еще раздает гранаты другим обезьянам, которые сбивают самолеты», «жизнь нужно прожить так, чтобы у карикатуристов каждый день была работа», «это совсем офигевшая шайка!», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, в ряде СМИ поширили информацию, что в РФ появилась идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Беларуси присоединиться к Росси.
15 января Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников.
Накануне этих событий в ряде СМИ появилась информация, что один из участников этой группы якобы предложил предусмотреть право дать регионам Украины и Беларуси право присоединяться к России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что такие поправки якобы не обсуждаются.
"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", – отметил Песков.
Также ранее сообщалось, что заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - признак непрофессионализма, либо отсутствия аргументов.
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Также Politeka писала, что Путина поймали на преступлениях в Украине, тревогу забили в Европе.