Во время визита президента России Владимира Путина в Липецкую область произошел очередной курьез с детьми.

В сеть попали кадры выступления детского хора в российском городе Усмань. В честь визита президента хор разучил песню Якова Дубравина «Огонек добра», которая звучит в мюзикле «Брысь! Или Истории кота Филофея». Строчки из песни звучат: «Как хорошо, что ты кому-то нужен».

Путин прибыл в школу по случаю ее открытия. Он поблагодарил детей за песню и сфотографировался с ними.

Видео мгновенно облетело сети. Пользователи удивлены выбору песни и пытаются усмотреть в ней какой-то намек. Ведь в песне есть следующие строки:

«Сердце теплое — не камень,

И проверено веками:

Можно долго жить без крова,

Голодать и замерзать».

Отметим, что российские дети регулярно попадают в подобные истории, ведь для каждого визита высокопоставленных чиновников в российских школах готовят выступление. Иногда даже визит не требуется, россияне готовы услужить президенту на расстоянии. Особенно известной стала песня в исполнении волгоградских детей «Дядя Вова, мы с тобой». Эта песня и клип к ней были записаны по инициативе депутата Госдумы Анны Кувычко. В пропагандистской песне дети пели, что готовы идти с Путиным «в последний бой».

Но не только дети стремятся угодить главе государства. Несколько лет назад сеть взорвали песни «Такой как Путин» от неизвестной женской группы, а также песня известного рэпера Тимати «Мой лучший друг – это президент Путин». Но больше всего смеялись над песней российских бабушек «Мы хотим замуж за Путина».

Как сообщала Politeka, Путин в бабушкиной кофточке привел девочку в ужас, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Путин ярко оконфузился с авианосцем, от этого позора уже не отмыться.

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