В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який після усвідомлення швидкого зречення від влади схопився за ядерну зброю

Як повідомляє Politeka, фотожабу опублікував художник Альоша Ступін в Facebook.

Так, Путін зображений у вигляді мавпи. Його можна впізнати лише по формі обличчя і годинах на руках. При цьому він нібито видирається на запуск ядерної зброї. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

«Вийшов як завжди – ху**», «клас», «це мавпа ще роздає гранати іншим мавпам, які збивають літаки», «життя потрібно прожити так, щоб у карикатуристів кожен день була робота», «це зовсім офігевши зграя!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, у ряді ЗМІ поширили інформацію, що в РФ з'явилася ідея прописати в поправках до Конституції РФ право регіонів України та Білорусі приєднатися до Росії.

15 січня Володимир Путін підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки поправок до Конституції РФ затвердив склад її учасників.

Напередодні цих подій у ряді ЗМІ з'явилася інформація, що один з учасників цієї групи нібито запропонував передбачити право дати регіонам України і Білорусі право приєднуватися до Росії.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував цю інформацію, заявивши, що такі поправки нібито не обговорюються.

"Я не чув про ці пропозиції, тому нічого не можу сказати. Я не чув, як це формулюється. В цілому це ніяк ніде не обговорювалося досі. Я в перший раз чую це", – зазначив Пєсков.

Також раніше повідомлялося, що заяви прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова - ознака непрофесіоналізму, або відсутності аргументів.

Нагадаємо, Путін ні перед чим не зупиниться, розкрилася головна мета РФ в Україні

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