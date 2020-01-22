В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который решил взяться за последнее – Конституцию своей страны

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал художник Сергей Елкин в Facebook.

Так, на опубликованном снимке Путин якобы крутит барабан, в котором вместо шариков находятся чиновники. Какого достанет – тот и будет министром Правительства России. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«А на самом деле плакать хочется!», «круговорот этого-самого в природе», «дно оказалось на самом верху», «клуб успешных людей», «ротация кадров», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российского президента Владимира Путина подняли на смех из-за его роста. В сети показали странный снимок лидера РФ с американским дипломатом Джоном Болтоном.

"Джон Болтон — 176 см. Путин — 155 см. Кремлевский фотограф - Звезда Героя России.", - говорится в подписи к посту. Но, как видно на фото, их рост оказался одинаковым.