В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который решил взяться за последнее – Конституцию своей страны
Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал художник Сергей Елкин в Facebook.
Так, на опубликованном снимке Путин якобы крутит барабан, в котором вместо шариков находятся чиновники. Какого достанет – тот и будет министром Правительства России. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«А на самом деле плакать хочется!», «круговорот этого-самого в природе», «дно оказалось на самом верху», «клуб успешных людей», «ротация кадров», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, российского президента Владимира Путина подняли на смех из-за его роста. В сети показали странный снимок лидера РФ с американским дипломатом Джоном Болтоном.
"Джон Болтон — 176 см. Путин — 155 см. Кремлевский фотограф - Звезда Героя России.", - говорится в подписи к посту.
Но, как видно на фото, их рост оказался одинаковым.
Для пользователей сети это не стало новостью, так как уже неоднократно Владимир Путин попадал в конфузы с ростом.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".