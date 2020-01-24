Заместитель министра экономики Украины Тимофея Милованова Тарас Качка попал в скандал, нацепив на нос "утиный клюв"

Фото разошлось по сети, а вместе с ним и нелестные комментарии о поведении украинского топ-менеджера, передает Politeka.net. К слову, снимок замминистра сделал во время визита на Международный экономический форум в Давосе (Швейцария).

"Це - заступник Мілованова Тарас Качка в Давосі. Цей "перформанс" треба розуміти як "Може хтось клюне і залучить інвестиції"? І знов у мене відчуття - роблять вони, а соромно мені... "Туалетный утенок"...", - пишет в соцсети Фейсбук пользователь Назар Приходько.

"Замминистра экономического развития Тимофея Милованова, Тарас Качка, в Давосе. Знакомьтесь. Так и видим, что с такими профи инвестиции в страну попрут как пчелы на мёд 🤦‍♂️", - говорится в сообщении Телеграм-канала Klymenko Time.

"Оце так качка, мдааааа!!!!!"

"Це - Тарас, йому нармас!"

Ранее появилась информация, что Качка за декабрь получил 195 000 350 гривен.

"Вы только вдумайтесь в эти фантастические цифры. Неужели чиновник средней руки может зарабатывать такие колоссальные деньги? Неужели наше государство настолько богато и благополучно, что мы с легкостью можем себе позволить так щедро оплачивать "тяжкий труд" этих персонажей? Неужели благодаря невероятным усилиям Тараса Ивановича, наша экономика поднялась и расцвела? Однозначно нет", - писали в соцсети Фейсбук.

Также мы сообщали, украинцы возмутились реформой трудового законодательства. В частности, людей волновал вопрос, действительно ли работодатель сможет уволить без объяснения причин. Милованов опроверг эти слухи и объяснил проект "Закона о труде".

"По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель", - подчеркнул министр.

Напомним, «шишка» из Кабмина оправдалась за неприличную зарплату.

Как сообщала Politeka, Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.

Также Politeka писала, что скандального министра Милованова спасают врачи: "Не может говорить"