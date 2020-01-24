Активисты притащили "золотой унитаз" беглого экс-президента Виктора Януковича под стены Государственного бюро расследований в Киеве, где проходит скандальная акция

Как передает Politeka.net, 24 января в ГБР должен состояться допрос еще одного бывшего гаранта Петра Порошенко. Учитывая, что недавно заместителем директора бюро стал экс-адвокат Януковича Александр Бабиков, приверженцы Порошенко решили встретить политика громкой акцией. В частности, для того чтобы скомпрометировать ГБР, был задействован "золотой унитаз".

"Под Госбюро расследований сегодня - шоу и веселое движение, - говорится в Телеграм-канале Klуmenko Time. - Сначала нардепы из партии Порошенко в холле ГБР пытались прорваться в здание Госбюро под предлогом того, что хотят объяснений о назначении замом директора бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича... Сейчас перепалки уже переместилась под стены ГБР, где и до этого уже шло представление с золотыми унитазами и тп. Массовка разогревает зрителей перед появлением шефа?"

Ранее мы сообщали, в сети появились кадры, как митингующие пытались попасть в здание госбюро.

Отметим, допрос Порошенко связан с возможной госизменой во время подписания «Минских соглашений», которые дали широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую. Петр Алексеевич проходит по делу как свидетель.

Напомним, со времен свержения Януковича в сети ходят легенды о невероятной роскоши, в которой жил экс-президент в Межигорье. В частности, до сих пор народ обсуждает "золотой батон" и "золотой унитаз", ставшие символом эпохи "тотального воровства и бандитизма".

Из бывшего жилища Януковича сделали музей и водят туда экскурсии. Однако, увидеть тот самый легендарный унитаз, о котором так много писали и говорили, не получится, ведь он пропал.

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.

Также Politeka писала, что Порошенко экстренно покинул Украину: всплыли детали наглого бегства.