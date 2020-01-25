Президент России Владимир Путин снова оказался в центре скандала из-за солдата, который уронил фуражку

На кадрах видно, как президент России шагает вдоль почетного караула с палестинским чиновником. В этот момент у солдата падает фуражка, которую Владимир Путин решил поднять и надеть на голову служащего. Он показал ему большой палец, а после этого пошел дальше вдоль караула. Видео опубликовал пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пост в соцсетях автора.

Что никто вчера не увидел: Путин и упавшая фуражка солдата почетного караула в Вифлееме pic.twitter.com/TGZfvazGlK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 24, 2020

Под комментарием пользователи начали активно шутить:

"Какой заботливый", "Технично нагнули", "Как есть царь-батюшка", "Голову потерял, при виде Путина", "Подстава", "Еле дотянулся до головы", "Бабушек обнимает, детей в животик целует, он мой кумир. Богоподобный наш царь. Кажется, падаю в обморок", "Мал золотник, да дорог,. а велика Федора, да дура. Народные пословицы".

Ранее мы сообщали, что Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео.

На кадрах видно, что люди тянут руки к Путину, здороваются и благодарят. Россияне просят навести порядок с чиновниками и просят, чтобы их президент почаще к ним приезжал.

Пользователи сети восприняли такое видео с возмущением, сравнив Путина с царем, которы приехал к своим холопам.

Сообщалось, что Украина оказалась более развитой РФ, россияне не унывают.

В сети высмеяли провал России в технологическом развитии.

Так, Россия заняла 46 место в рейтинге самых технологически развитых стран, в то время как Украина находится на 44-й строчке.

"Ничего, вот мы сейчас Конституцию перекроим, транзит власти обеспечим, вот тогда и можно будет заняться такими мелочами, как технологическое развитие", - говорится в подписи к посту.

Напомним, Путин разгневал россиян новой "хотелкой", сеть кипит

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