Президента России Владимира Путина подняли на смех из-за фото с бойцами спецназа Израиля

Как передает Politeka.net, снимок опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На фото слева и справа от российского лидера стоят солдаты с огнестрельным оружием. Они позируют для общего снимка.

Пользователи сети не смогли пройти мимо шуток о росте президента РФ, а некоторые даже понадеялись на задержание и даже его ликвидацию.



"Ребят подобрали по росту карлика", "а ведь у них был шанс прославиться. но нет ... фотка конечно важнее.", "некоторые правозащитники уже было обрадовались, что ВВП конвоируют, вот где только таких соразмерных нашли для фотосессии, с собой чтоль привезли по привычке, пардон, "традиции".", "Больше похоже на арест", - писали под постом.

Ранее мы сообщали, что главным моментом, собравшим множество комментариев, стало появление российского лидера в аэропорту Израиля - дело в том, что он спускался из самолета по пуленепробиваемому трапу.

Последнее стало поводом для жарких обсуждений, чего же именно так боится Путин, что задействовал подобное оборудование.

Как сообщала Politeka, Путин в бабушкиной кофточке привел девочку в ужас, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Путин ярко оконфузился с авианосцем, от этого позора уже не отмыться.

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