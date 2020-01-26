Пользователи сети обсуждают нового двойника российского президента Владимира Путина.

Фото мужчины, похожего на Путина, опубликовал в своем Twitter пользователь Кевин Ротрок, передает Politeka.net.

«Если вы думаете, что вам тяжело, представьте, что вы похожи на Путина и пугаете сотни людей каждый день в метро утром», - подписал Ротрок свое фото.

Пользователи Twitter начали активно комментировать фотографию, отмечая, что «новый двойник рендерится, процесс еще не завершен», поэтому его схожесть достигает всего лишь 60%.

«Как врачи называют психическое заболевание когда человек повсюду видит Путина? Путиноя?», «Не похож, но смахивает», «Это полезная иллюстрация того, как мог бы выглядеть Путин, если бы он не злоупотреблял ботоксом», - высмеяли фото комментаторы.

Другие пользователи стали делиться фотографиями своих любимых двойников Путина.

Как известно, в СМИ регулярно публикуют расследования, касающиеся двойников российского президента. По разным версиям, количество двойников может достигать семи. Отмечается, что лично Владимир Путин не посещает все мероприятия. Вместо него это якобы делают его двойники.

Среди конспирологов даже есть определенная классификация двойников российского лидера. Они отличаются внешне на основе различных фотографий из открытых источников. Так, отличают Путина «говоруна» - человека, который выступает на мероприятиях, где нужно говорить. Путина «дипломата» якобы отправляют на скучные брифинги, а «банкетного» Путина используют во время застолий. Есть еще Путин «удмурт», который отличается особым разрезом глаз. Есть и вовсе конспирологическая версия о том, что настоящего Путина устранили еще в конце 1990-х.

Напомним, что президент России ярко оконфузился с авианосцем, от этого позора уже не отмыться: "Сплошной дурдом".

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