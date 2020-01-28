В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который решил спеть песню прямо со сцены

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов в Twitter.

«2010 год. Путин поет Blueberry Hill», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на архивных кадрах Путин в костюме поет для толпы присутствующих знаменитостей, среди которых есть известные актеры и топ-верхушка России. В какой-то момент люди решили даже встать.

Уточним, что инцидент спровоцировал настоящую бурю эмоций со стороны пользователей.

2010 год. Путин поет Blueberry Hill pic.twitter.com/wJKXLY9AEu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2020

«Уже не чем рейтинг поднимать что ли ? Баяны десятилетней давности в ход пошли», «Димка ..как будто ты прощаешься с плешивым ..», «дойче зольдатен унд», «была рота автоматчиков, и все по отмашке встали», «Это какой двойник?», «Дима, а дед то вылитый алькапоне был, по манерам», «следующей будет Мурка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз стал посмешищем в социальных сетях

На этот раз Владимира Путина высмеяли за циничный визит в Израиль, где проходил форум, посвященный 75-й годовщине Холокоста.

В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, который работает под пседовнимом "Алеша Ступин".

Художник изобразил на карикатуре оголенного Владимира Путина, который сидит верхом на медведе, пытающегося копьем поймать Адольфа Гитлера рядом с лагерем Аушвиц.

Скорее всего, Игорь Поночевный пытался намекнуть, что Владимир Путин не имеет морального права выступать на подобных форумах, поскольку Кремль уничтожает мирное население соседних стран для утешения своих амбиций.

"Гениально, правда без самых малых примесей всегда гениальна, плюс великолепная картина!", "Скоро дидываевалами будут чекисты. Они не выработанные, в 90 лет живчики. И пойдут по Красной площади отряды СМЕРШа", "Контуженный на оба полушария", "Дед побед!", "Освободитель Освенцима!", "Этим он занимается ежедневно после полудня", "Показалось, что он водит этого Гитлера на поводке и всех пугает", "И даже на картинках путин заметно стареет. Однажды таки..", - иронизируют пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.