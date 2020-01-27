Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз стал посмешищем в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимира Путина высмеяли за циничный визит в Израиль, где проходил форум, посвященный 75-й годовщине Холокоста.

В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, который работает под пседовнимом "Алеша Ступин".

Художник изобразил на карикатуре оголенного Владимира Путина, который сидит верхом на медведе, пытающегося копьем поймать Адольфа Гитлера рядом с лагерем Аушвиц.

Скорее всего, Игорь Поночевный пытался намекнуть, что Владимир Путин не имеет морального права выступать на подобных форумах, поскольку Кремль уничтожает мирное население соседних стран для утешения своих амбиций.

"Гениально, правда без самых малых примесей всегда гениальна, плюс великолепная картина!", "Скоро дидываевалами будут чекисты. Они не выработанные, в 90 лет живчики. И пойдут по Красной площади отряды СМЕРШа", "Контуженный на оба полушария", "Дед побед!", "Освободитель Освенцима!", "Этим он занимается ежедневно после полудня", "Показалось, что он водит этого Гитлера на поводке и всех пугает", "И даже на картинках путин заметно стареет. Однажды таки..", - иронизируют пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что Путин в церковном наряде взбесил россиян. В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Таким образом автор попытался намекнуть на связь между скандальной РПЦ и ультраправыми группировками, покровителем которых выступает Кремль.

"Божественно!", "Игорь, ты антихристу уже процент должен выплачивать", " астолько сильно, что лайкать страшно", "Гениально!", "У фашиствующих только ручки и ножки в другую сторону!", "Это новый уровень я считаю", "Наша бабушка!", - шутят пользователи под публикацией.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

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