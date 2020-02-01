В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за странное поздравление ветеранов войны

Как сообщает Politeka, кадрами поделился блогер «Проф. Преображенский» в Twitter.

«В московском аэропорту концерт для ветеранов войны по случаю годовщины окончания Сталинградской битвы. В московском аэропорту. В честь Сталинграда. Для ветеранов. Ну и что, что в аэропорту нет ветеранов. Это же мелочи. Странно, что ещё батоны не раздавали, как в Керчи», - говорится в сообщении.

В московском аэропорту концерт для ветеранов войны по случаю годовщины окончания Сталинградской битвы.

В московском аэропорту.

В честь Сталинграда.

Для ветеранов.

Ну и что, что в аэропорту нет ветеранов.

Это же мелочи.

Странно, что ещё батоны не раздавали, как в Керчи. pic.twitter.com/CMftiAnlDo — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 31, 2020

Обратим внимание, что пользователи сети не сдерживали эмоций, о чем говорят комментарии под постом.

«Боже, клоуны», «хватит этого дер*мА. Лучше б финансово им помогли», «Это новый вирус – еба*утости», «дичь какая», «я на месте пенсионеров обиделся», - пишут они.

Как сообщалось ранее, несмотря на громкий провал Владимира Путина, Украине все равно придется жить рядом с Россией. Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк.

Украинский журналист в эфире российской радиостанции Эхо Москвы решил в очередной раз подколоть Владимира Путина за провал с вымышленной "Новороссией", которую лидер Кремля пытался создать на оккупированных украинских территориях.

"Благодаря Богу, очевидно, так случилось, что мы с вами – соседи. И этот факт не может изменить даже Владимир Путин. Хотя попытки были. Вы же хотели одно время не с Украиной соседствовать, а с "Новороссией". Но сейчас от этого ушли", – потроллил Роман Цимбалюк.

Напомним, Путин готов "сдать" Донбасс, но есть условие: "Нужно добиться..."

Как сообщала Politeka, Путин уготовил хитрый капкан, Украина в большой опасности.

Также Politeka писала, что новый удар Путина по Украине, Кремль вывели на чистую воду: Можно грабить...