В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который пришел с цветами Патриархом Кириллом

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Большое вам спасибо за любовь и к вере, и к Отечеству»: Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с днем интронизации", - говорится в сообщении.

«Большое вам спасибо за любовь и к вере, и к Отечеству»: Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с днем интронизации pic.twitter.com/9hNW7pOM4z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 1, 2020

На опубликованных кадрах видно, как Путин подходит к Кириллу с цветами, улыбается и нервно качает головой. При этом Патриарх РПЦ пристально смотрит на него, как на подчиненного. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

"подполковник КГБ Путин вручил цветы агенту КГБ Михайлову", "Гундяеев опять призовёт к смирению и размножению", "За взаимную любовь к деньгам, славе и власти", "Новости "светского" государства", - пишут они.

Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин стал объектом для насмешек в социальных сетях.

Известный российский художник Игорь Поночевный, который работает под псевдонимом "Алеша Ступин", решил сделать Владимира Путина героем своей новой карикатуры.

Он изобразил оголенного Владимира Путина, сидящего верхом на лошади. На голове президента России можно увидеть шапку Мономаха, на которой также виднеются свастика, красная звезда и символ СССР.

"Шапка-вирус", - говорится в подписи к карикатуре. Вероятно, автор решил сделать отсылку к эпидемии коронавируса в Китае.

"Вирус под шапкой", "Часы забыл нарисовать", "Коронавирус", "Всадник так точно. А у лошадки ушки крылья моли напоминают. Может стать темой следующих рисунков. Пегас-моль, ну и тд. Ну а уж с "купанием красного коня" так море фантазии", "Алеша, это шедевр", "Верховный правитель!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией Поночевного.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

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