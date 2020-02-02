Бывший "Прокурор" Крыма и нелегетимный депутат Госдумы Наталья Поклонская решила показать себя в другом амплуа

На фото Наталья позирует в пиджаке, юбке и блузке. Юбка оказалась довольно короткой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Сама Поклонская назвала себя "красоткой". Также она добавила, что она "голливудская звезда".

"Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну я ведь крымская "няш-мяш", – написала Поклонская.

Сразу увидела этту публикацию Ксения Собчак, которая пошутила, что "прокурор" в "игривом настроении".

Россияне же остались не в восторге от таких снимком Поклонской. Они начали активно обшучивать тему.

"Мужа ищет? Пусть начнет пельмени выкладывать", "Лучше бы кокошник одела", "Подлечили бы блаженную сначало, а то своей хочет казаться и мироточит по каждому поводу", "Крест православный забыла надеть", "Наташка нового мужа ищет, мужики, налетай", "Развелась, что ли?".

Ранее мы сообщали, что Бывший "прокурор" оккупированного Крыма, нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская внезапно раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.

Наталья Поклонская обвинила Владимира Зеленского в "махровой русофобии", которую он демонстрирует на глазах у всего мира. Такое заявление скандальный российский депутат сделала на своей личной странице в Facebook.

Поклонская закатила настоящую истерику, прокомментировав заявления Зеленского, которые он сделал во время визита в Польшу. В частности ее разозлило то, что Зеленский возложил ответственность за начало Второй мировой войны на СССР, который сотрудничал с Гитлером на протяжении продолжительного времени.

"При всем моем уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе...", - написала Поклонская.

Напомним, Поклонская собралась в Украину и обратилась к Зеленскому, сеть в ауте

А еще Politeka писала, что скандальная Поклонская заговорила на украинском в Крыму

Также Politeka сообщала, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину



