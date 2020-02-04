Российский президент Владимир Путин поднял на уши социальные сети нелепым законом

Об этом пишет Знай.

Сообщается, что в РФ вступил в силу принятый еще летом законопроект, который разрешает россиянам охотиться с луками и арбалетами.

По информации российских СМИ, ранее применять подобное оружие во время охоты запрещалось — луки и арбалеты предназначались только для соревнований и при соблюдении условий хранение на спортивном объекте.

Теперь россиянам разрешили официально охотиться с луками и арбалетами, но сперва необходимо зарегистрировать свое "оружие" в реестре Росгвардии. После чего "охотник" получает соответствующий билет и разрешение на хранение и ношение этого "вооружения".

Абсурдность такого закона рассмешила и возмутила пользователей соцсетей, которые решили сравнить уровень развития в США и России. Пока Госдума разрешает россиянам охотиться с луками и арбалетами, Илон Маск запускает инновационные ракеты в Космос.

"Валежник собирать, с луком охотиться. Встаем с колен!", "Вот и каменный век наступил...", "О как! А с копьем можно?", "Каждому россиянину дичь на стол. Айда братва в лес!", "Где мой конь и охотничий сокол? Заскочу на молебен против коронавируса, а оттуда в леса", - шутят пользователи в комментариях в соцсетях.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин оконфузился перед россиянами из-за странного решения.

На этот раз Владимир Путин опозорился после того, как отдал приказ на эвакуацию россиян из Китая не гражданской авиацией, а военной.

"Путин поручил провести эвакуацию россиян из Китая с помощью ВКС России, эвакуация начнется уже сегодня", - говорится в подписи к опубликованному снимку, на котором низкорослый Владимир Путин стоит в окружении летчиков.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию пропагандиста и отметили, что Владимир Путин продолжает пиариться на чужом горе, поскольку простых россиян можно было забрать из китайской провинции намного раньше, не привлекая для этого военную авиацию.

"А что, приспособленными для перевозки пассажиров гражданскими авиалайнерами вывезти оттуда россиян - это слишком банально, да? Не звучит и рейтинга не добавляет?", "И где они для фото столько лилипутов набирают?)", "Кто ж там такой важный в Китае остался? Наверное держатели ключей от денег общака в китайских банках?", "А если россияне не захотят эвакуироваться?", "Оперативненько...", "И во главе импиратор на стерхе...", - возмущаются комментаторы.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.