В интернет-сети высмеяли фейковую спонтанную встречу президента РФ Владимира Путина с якобы гражданами

Как сообщает Politeka, кадры в сеть слил пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Вы же замерзли!»: Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца»,- говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Путин якобы внезапно останавливается в Череповце для того, чтобы пообщаться с простыми людьми. При этом, когда он подходит к толпе, из неоткуда «нарисовывается» свора охранников и журналистов. Из-за них обычных россиян практически не было видно. На это обратили внимание и пользователи сети.

«Опять все за забором и куча охранников. И совершенно случайно оказавшиеся на месте телеканалы. ШАПИТО», «Так он весь этот цирк с собой на 8-и транспортных самолётах возит. ДБ», «Случайно на месте оказались две съемочные группы и чувак с микрофоном», «ура, цирк приехал!», «Ничего не меняется в принципе», «вызывайте мороженщицу», «Смотрим на задний план, фсо в форме ГИБДД и больше никого, очередная шняга», «и все ниже путина, специально подобраны?»,- пишут они.

До этого мы писали, что Путин продолжает громко позориться в социальных сетях.

На этот раз Владимира Путина высмеяли за заявление, которой он сделал на рабочем совещании с бывшими членами правительства Российской Федерации.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал блогер под псевдонимом "Профессор Преображенский".

"Путин благодарит членов старого правительства. И надеется, что на новых местах они используют свой «производственный опыт». Производственный опыт. У людей, которые десятилетиями протирали штаны в кабинетах и там же пилили бюджет, производственный опыт, конечно, огромный", - говорится в подписи к видеоролику.

Пользователи гневно отреагировали на конфуз Владимира Путина и отметили, что встреча лидера Кремля с бывшими членами правительства РФ больше похожа на "сходку воров в законе".

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.