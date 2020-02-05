Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз опозорился из-за показухи на публике

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз российского президента разнесли за показуху, которую он устроил во время рабочего визита в Череповец.

Соответствующий видеоролик в своем микроблоге Twitter опубликовал российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который по непонятным причинам называет себя "журналистом кремлевского пула".

"Владимир Путин приехал в Центр боевых искусств в Череповце", - говорится в подписи к видеоролику, на котором дети в кимоно кланяются перед президентом России.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что в Кремле проблема со сценаристами и режиссерами подобной "показухи".

"Что в голове у таких людей?", "На мальчиков смотреть?", "Может найдется смельчак и одним ударом ногой отправит к праотцам этого недодиктатора", "Ура! Цирк приехал!", "Да, ребят, режиссер у вас не ахти. Ничего нового. перва общение с людьми, которые уже знают какие вопросы задавать. Потом остановка по пути следования, где снайперов больше чем людей и в заключение спорткомлекс. 20 лет уже одно и тоже", "Вызывайте мороженщицу", "И все ниже Путина, специально подобраны?", "Какая низкосортная пропаганда. Рейтинг делами надо поднимать, а не этим г**ном", "Заботливый ты наш...", - шутят россияне в комментариях под видеороликом Смирнова.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин продолжает громко позориться в социальных сетях.

На этот раз Владимира Путина высмеяли за заявление, которой он сделал на рабочем совещании с бывшими членами правительства Российской Федерации.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал блогер под псевдонимом "Профессор Преображенский".

"Путин благодарит членов старого правительства. И надеется, что на новых местах они используют свой «производственный опыт». Производственный опыт. У людей, которые десятилетиями протирали штаны в кабинетах и там же пилили бюджет, производственный опыт, конечно, огромный", - говорится в подписи к видеоролику.

Пользователи гневно отреагировали на конфуз Владимира Путина и отметили, что встреча лидера Кремля с бывшими членами правительства РФ больше похожа на "сходку воров в законе".

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.