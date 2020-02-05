В сети высмеяли президента России Владимира Путина за странную встречу с послом Марокко

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Посол Марокко как будто вышел из новостей про коронавирус: В Кремле началась церемония вручения верительных грамот», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах посол подходит к Путину в непривычных для дипломата одеяниях – абсолютно белом наряде и шляпой.

Посол Марокко как будто вышел из новостей про коронавирус: В Кремле началась церемония вручения верительных грамот pic.twitter.com/3j1rpMuvcT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 5, 2020

«косы не хватает», «Последний джедай», «гыгыгы. давай теперь шуточки про деда», «Путин теперь в куклукс клане?», «Гэндальф пришел к Саурону», «Интересно, через какое время

Россия потребует, чтобы рост послов был не выше 160 см», «Клоунада», - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз опозорился из-за показухи на публике

На этот раз российского президента разнесли за показуху, которую он устроил во время рабочего визита в Череповец.

Соответствующий видеоролик в своем микроблоге Twitter опубликовал российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который по непонятным причинам называет себя "журналистом кремлевского пула".

"Владимир Путин приехал в Центр боевых искусств в Череповце", - говорится в подписи к видеоролику, на котором дети в кимоно кланяются перед президентом России.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что в Кремле проблема со сценаристами и режиссерами подобной "показухи".

"Что в голове у таких людей?", "На мальчиков смотреть?", "Может найдется смельчак и одним ударом ногой отправит к праотцам этого недодиктатора", "Ура! Цирк приехал!", "Да, ребят, режиссер у вас не ахти. Ничего нового. перва общение с людьми, которые уже знают какие вопросы задавать. Потом остановка по пути следования, где снайперов больше чем людей и в заключение спорткомлекс. 20 лет уже одно и тоже", "Вызывайте мороженщицу", "И все ниже Путина, специально подобраны?", "Какая низкосортная пропаганда. Рейтинг делами надо поднимать, а не этим г**ном", "Заботливый ты наш...", - шутят россияне в комментариях под видеороликом Смирнова.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.