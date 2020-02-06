Российские пропагандисты пробили новое дно, разразившись «расследованием» по поводу происхождения коронавируса

Так, согласно «экспертному» мнению Первого канала, китайский коронавирус – это происки американцев, для которых экономика КНР – как бельмо в глазу.

Эпичное видео опубликовали в Twitter МИД Роисси, передает Politeka.

На записи ведущий выпуска новостей решил порассуждать о «темной стороне проблемы» и заговорил о конспирологии, которая «равна науке этимологии о смысле и происхождении слов».

«Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите: как он называется? КОРОНАвирус! Берем слово корона, оно в основе идет первым, и поэтому здесь и разгадка», – на полном серьезе вещает мужчина в кадре. Секрет разгадки в том, что американский президент Дональд Трамп до прихода в большую политику занимался раздачей корон на своем конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Более того, вирус напоминает корону.

«Так что происхождение коронавируса, а также цели и задачи его использования становятся абсолютно ясными», – загадочным голосов сообщает «говорящая голова».

Оказывается, именно США как никому выгодно сделать так, чтобы Китай, главный конкурент на мировой арене, нес максимальные убытки и потери. И коронавирус – это именно та секретная технология, которая так необходима Штатам в вопросе нейтрализации соперника.

Это короткое видео вызвало небывалый резонанс, разлетевшись по сети со скоростью света. Не удивительно, что комментарии под ним – соответствующие.

«Это войдет в учебники по психиатрии как дедуктивный метод е**нутых», «Скоро, как Северная Корея, будут в Олимпиаде на Солнце побеждать», «Вот же Трамп заморочился, думал, не разгадают этот квест наши журналисты, ан нет!», «Не хочу огорчить всех присутствующих, но процентов 80 народонаселения Расиюшки в это верят», «Я забыл, а что на гербе России изображено?», «Интересно,а есть в природе такое вранье, которое даже эти свиньи отказались бы читать в эфир?», «Наркоманы захватили Останкино. Вызывайте полицию», «И что, неужели нет даже намека на украинский след?», – шутят пользователи.

Напомним, Путина высмеяли за странную встречу, кадры облетели сеть.

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