В России настоящий рейтинг президента Владимира Путина решили проверить весьма неожиданным способом

В Москве блогер Башир Дохов повесил в одном из лифтов многоэтажки портрет главы РФ и на скрытую камеру снял, как реагируют люди на президента, передает Politeka.

Ролик в шесть с половиной минут произвел фурор и немедленно разлетелся в сети.

На записи видно, что первая реакция людей на портрет – удивление, потом смех, а потом зачастую следуют эпитеты, о которых не расскажет ни один социолог.

Осторожно, присутствует ненормативная лексика!

«Твою мать! Охренели!», «Ну что это такое?», «Это худшее, что могло случиться с нашим домом», «Куда обратиться, чтобы это снять, я не хочу на это смотреть», «Сейчас ему нарисуют рога и усы», «Черта повесили, б**дь, с рогами», – говорят люди, которые заходят в лифт.

Комментарии к видео в сетях не менее красноречивы.

«Портрет Путина в лифтах необходим. Он помешает Бараку Обаме ссать в этих лифтах», «Судя по реакции людей, ВЦИОМ серьёзно завышает рейтинг Путина))», «Я посмотрел полное видео, никто не оторвал и не выкинул его между этажами, все матерились и снимали на телефон, всё как на митинге», «В СССР ещё говаривали: «Каждый против, но вместе ЗА», «Вот так надо исчислять рейтинги! Зачет пранку», «половину осилил- во всех случаях одно и то же - первая реакция - отторжение, вторая желание избавиться, третье - страх, что следят, зафиксируют и накажут. Ну да, это режим построенный на подкупе и запугивании, поскольку у власти неизбираемое лицо, отсюда и ложь про рейтинг», – пишут люди.

При том, что рейтинг Путина хоть и медленно ползет вниз, он все еще остается довольно высоким. Так, на вопрос ВЦИОМ «Одобряете ли вы деятельность Президента?» 2 февраля утвердительно ответило 66,1% респондентов против 67,9% неделей ранее. На прямой вопрос «Доверяете вы Путину или нет?» положительно высказалось 73,1% опрошенных против 73,9% в конце января.

Напомним, в России выдали финальную цель Путина в Украине.

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