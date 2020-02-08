В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который решил примерить на себя роль "Карлсона"

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Сергей Елкин.

"А как же я? Ведь я лучше, чем Помпео", - якобы говорит он.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Путина представлен в образе мультяшного героя Карлсона, который прилетел к Лукашенко. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

"Как колхозник", "Лучше стран могут быть только страны где еще не бывал", "помпукин", "огонь", "Разворот Беларуси в сторону США - процветание и стабильность. Интеграция в Россию - разруха и нищета. Что выберет Лукашенко??", - пишут они.

Как сообщалось ранее, над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях. На этот раз в привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный карикатурист Сергей Елкин.

Художник изобразил озадаченного Владимира Путина, который держит в руках две таблички с пропагандистскими призывами к россиянам "Не раскачивайте лодку" и "Нет времени на раскачку".

"Большая власть — большие противоречия", - говорится в подписи к опубликованной карикатуре на президента РФ.

"Сергей, вы гений", "Раскачивая не раскачивать", "Мне было видение картинки с подразвалившейся деревянной коньком-игрушкой", "Он что то про "рай" и "деревянный макинтош" нёс...", "Все логично. Времени на раскачку лодки нет, она уже идёт ко дну, поэтому крысы бегут с лодки одной конституции на другую, думая что это их спасёт. Ну и разумеется до остальных граждан им дела нет", "Путин: "Не раскачивайте лодку, покупайте лучше водку", "Лодки не хватает для полноты", "Да вроде всё правильно, просто вывод недописан", "Она утонула...", "Видно, уже совсем подгорает у Царапыча, если всё про время про раскачку вопит", "Поменять бы этого коня на переправе", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

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