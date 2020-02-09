Спикер МИД России Мария Захарова показала новый образ в желтом и оскандалилась с фото

На фото Захарова позирует на фоне подсолнухов и в желтой блузке или чем-то подобном. Она была с распущенными волосами и улыбалась на фото. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пост политтехнолого Алексея Голобуцкого.

"Спикер руссо-МИД Маша Захарова в раю. Точнее, в Каракасе. Венесуэла, кокаиновый рай", - подписал фото блогер.

Фанаты успели написать несколько комментариев под снимком:

"Лицо счастливое и пухлое", "Ты накрашенная страшная и ненакрашенная", "Совсем другое дело. Ожила, повеселела, не такая стремная. А, вот в чем дело. Столица кокса", "Как всегда упоротая", "А что это они туда все так слетаются. Он и экс-премьер Испании Сапатеро полетел на какое-то мероприятие там выступать", "Похоже, уже все употребила", "КокаМаша", "Умереть в Каракасе - показаться в Париже. Увидеть париж и умереть. Чистое пожелание", "А ее вставило", "длительный, судя по морде лица, запой".

Ранее мы сообщали, что Скандальная спикер МИД РФ Мария Захарова набросилась на Владимира Зеленского из-за его заявления о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

Официальный представитель российского МИД известна своими провокационными высказываниями и откровенно агрессивной позицией в отношении Украины. Возможно, именно поэтому она не смогла не прокомментировать заявление Владимира Зеленского, который напомнил миру о сотрудничестве Советского Союза с нацистской Германией.

Захарова, с присущим ей драматизмом, назвала слова украинского президента «аморальными» и заявила, что они «переходят границы».

"Просто запредельно звучат заявления президента Украины Владимира Зеленского, который фактически уравнял роль Советского Союза с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны, что позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - сказала Захарова.

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