В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, которого на официальной встрече на вранье подловил его белорусский коллега Александр Лукашенко

Как сообщает Politeka, кадры обращения последнего опубликовал пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов.

«Лукашенко:Я попросил подборку публикаций в российских СМИ, Telegram-каналах. С Медведевым, Путиным встречались. Говорит: это не мы. Как "не мы", если за этим каналом стоит такой человек? И называю фамилии, которые люто ненавидят или за деньги что-то начинают в наш адрес искажать», - говорится в сообщении.

Лукашенко:Я попросил подборку публикаций в российских СМИ, Telegram-каналах. С Медведевым, Путиным встречались. Говорит: это не мы. Как "не мы", если за этим каналом стоит такой человек? И называю фамилии, которые люто ненавидят или за деньги что-то начинают в наш адрес искажать pic.twitter.com/4D8bZ8TaaX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 11, 2020

Уточним, что пользователи сети восприняли слова Лукашенко едкими комментариями, выказывая недовольство поведением властелина Кремля.

«Молодец батька - тыкай уродов в их же дер*мо», «У путинской братвы на первом месте воровство ..бабло ..беспредел», «Батьку в президенты РФ», «Отключить все российские СМИ в Беларуси, и точка», «Батька врать не будет, кремлёвский пул за деньги всё искажает», «А фамилия Пригожин, путинский дружбан. Свою ораву ботов на батьку бросил», - пишут они.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в интернете появился ролик, на котором разыграли россиян. Так, блогер Башин Дохов решил проверить истинное проявление чувств к российскому президенту Владимиру Путинуч. Для этого мужчина повесил в лифте большой портрет гаранта, а также видеокамеру.

Люди по-разному реагировали на увиденное. Многие удивлялись и смеялись. Одна из девушек, зашедшая лифт высказалась не очень лицеприятно, а позже, смеясь, даже встала на колени перед портретом. В это время ее на телефон снимала подруга.

Другая девушка задалась вопросом, куда обратиться по поводу снятия портрета, ведь она "не хочет в это вот смотреть".

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.