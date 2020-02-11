О прощении можно даже не говорить

В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который довел своих граждан до «белого каления»

Как сообщает Politeka, фотожабу опубликовал карикатурист Алеша Ступин.

Так, на фотожабе Путин изображен вместо человека на легендарном рисунке изобретателя Леонардо Да Винчи «Витрувианский человек». При этом на руке у него так и красуется три пары часов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«я думал это методичка по вскрытию крысы с картинками», «галерное сечение», «А электроды на гениталиях? Ведь чекисты так это любят», «Ботиночки хорошие», «Так же ржали и над лениным, когда препарировали его тельце и сифилитический мозг», - пишут они.

Как сообщалось ранее, страх президента РФ Владимира Путина выплыл наружу, оказывается глава Кремля боится повторить судьбу одного из самых жестоких диктаторов в истории.

Владимир Путина затеял масштабные перестановки во власти и изменения в Конституцию, из-за того, что страшится повторить судьбу ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Такое мнение высказала политолог из Московского центра Карнеги Татьяна Становая в беседе с немецким изданием, добавив, что Владимир Путин просто хочет сделать свой уход благоприятным для себя.

"В истории было много случаев бесславного окончания долго сохранявшихся автократий, и Путин был шокирован страшным убийством Муаммара Каддафи. Путин знает, что уход в отставку благоприятен для него самого", – считает эксперт из РФ.

Напомним, в России выдали финальную цель Путина в Украине.

Как сообщала Politeka, Путин в костюме Карлсона удивил Лукашенко, скандальное фото.

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.