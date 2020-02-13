В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за желание вернуть страну в прошлое
Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал художник Сергей Елкин.
Так, на опубликованной фотографии видно, как Путин «по-тихому» пытается замести будущее России под ковер. На нем видна символическая надпись – «прошлое». При этом художник передал настроение властелина Кремля – он явно нервничает, делая это.
«В России две беды - прекрасное прошлое и печальное настоящее...», «В России две беды - прекрасное прошлое и печальное настоящее...», «Не так бывает страшна старая метла, как новый дворник...», «Супер! Вся суть системы в одной картинке», «Какая прелесть, вернуться в замечательные 90, путинизм», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз громко оконфузился
На этот раз Владимира Путина ярко высмеяли за показуху, которую он устроил с топ-чиновником в Кремле.
Соответствующая публикация появилась в микроблоге российского пропагандиста Дмитрия Смирнова, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".
«Мы должны вырасти практически в десять раз»: Глава Минстроя Якушев пообещал Путину ежегодно расселять, начиная с этого года, более одного миллиона квадратных метров аварийного жилья» , - говорится в публикации.
Пользователи едко отреагировали на очередную показуху Владимира Путина и в этом контексте вспомнили его традиционную фразу "времени на раскачку нет ни минуты".
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".