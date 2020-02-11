Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз громко оконфузился

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимира Путина ярко высмеяли за показуху, которую он устроил с топ-чиновником в Кремле.

Соответствующая публикация появилась в микроблоге российского пропагандиста Дмитрия Смирнова, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

«Мы должны вырасти практически в десять раз»: Глава Минстроя Якушев пообещал Путину ежегодно расселять, начиная с этого года, более одного миллиона квадратных метров аварийного жилья» , - говорится в публикации.

Пользователи едко отреагировали на очередную показуху Владимира Путина и в этом контексте вспомнили его традиционную фразу "времени на раскачку нет ни минуты".

"Ахахааа. Найдётся чудо, которое этому ответственному мужчине поверит? Вы 20 лет над страной издевались, а теперь сладких обещаний подвезли", "Сказочник рассказывает сказки сказочному", "Дим, а что дед опять под капельницей ..консервы гонишь ..?", "Времени на раскачку нет ни минуты", "А потом скажет: ну я же не клялся. И пальцы крестиком, когда обещал держал", "Пришел Путин .. заживём...дождались", "Он хотя бы покраснел или, как у Пинокио, нос вырос?", "Если соврал в угол поставят его?", "Сколько можно эту лапшу слушать? 20 лет одно Ито же. Путин уходи. Пора ах как давно пора. Старикам пора на покой", - шутят пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин продолжает громко позориться в социальных сетях. На этот раз главу Кремля высмеяли за заявление, которой он сделал на рабочем совещании с бывшими членами правительства Российской Федерации.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал блогер под псевдонимом "Профессор Преображенский".

"Путин благодарит членов старого правительства. И надеется, что на новых местах они используют свой «производственный опыт». Производственный опыт. У людей, которые десятилетиями протирали штаны в кабинетах и там же пилили бюджет, производственный опыт, конечно, огромный", - говорится в подписи к видеоролику.

Пользователи гневно отреагировали на конфуз Владимира Путина и отметили, что встреча лидера Кремля с бывшими членами правительства РФ больше похожа на "сходку воров в законе".

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

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