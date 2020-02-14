Российский президент Владимир Путин вновь в центре внимания из-за конфуза перед камерами

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимир Путин оконфузился, выступая на заседании рабочей группы, которая готовит поправки к Конституции России.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

«Путин о «ядерном статусе» России: Это не обязательно ядерное оружие. Это может быть оружие на новых физических принципах, чем сейчас и занимаются наши ученые. Ядерный статус не вечный. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии», - говорится в подписи к публикации.

Россияне гневно отреагировали на пост Смирнова и отметили, что Владимир Путин продолжает пиариться на вооружении, отмывая миллионы из бюджета.

"Похоже Валерий Соловей прав. Операция началась. НАТО запугивают неведомым оружием. Есть оно или нет - главное умело сделать блеф", "А сколько миллиардов продолжают отмывать на гусеницах танков, а может и нет никаких ракет?)", "Прилепин же недавно за Россию без Путина орал, а теперь сидит хихикает что то, и с весьма довольной рожей. Уже наверное переубедили, и переобули....", "Ученые? Наши? У нас только мультипликаторы остались", "Учёные Пыни ночью изменят гравитационное поле земли и Америка будет под водой", "Опять угрожает миру! Уже без мультиков...", - шутят они в комментариях под публикацией.

Как сообщалось ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз громко оконфузился. На этот раз Владимира Путина ярко высмеяли за показуху, которую он устроил с топ-чиновником в Кремле.

Соответствующая публикация появилась в микроблоге российского пропагандиста Дмитрия Смирнова, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

«Мы должны вырасти практически в десять раз»: Глава Минстроя Якушев пообещал Путину ежегодно расселять, начиная с этого года, более одного миллиона квадратных метров аварийного жилья» , - говорится в публикации.

Пользователи едко отреагировали на очередную показуху Владимира Путина и в этом контексте вспомнили его традиционную фразу "времени на раскачку нет ни минуты".

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".