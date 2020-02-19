В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за странное занятие в одной маске

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Сергей Елкин в Facebook.

Так, Путин позирует в маске палача с щипцами в руке. Сбоку от него якобы распалена топка, а на цепях перед ней визит Конституция России, прикованная к цепям. Несмотря на маску, можно заметить, что Путин улыбается.

«Не раскрыта тема сис*к человечка в маске», «я его даже в маске узнаю – больной и старый человек», «Ща, мы ей покажем права какого-то человека! Все права - МНЕ!!!», «Таран деменцией по здравому смыслу!», «Атмосфера праздника и веселья – как и заказывали», - пишут они.

Как сообщалось ранее, настоящая мать Владимира Путина живет в грузинской деревне Метехи. Об этом рассказала журналистка Кристина Курчаб-Редлих.

По ее словам, Вере Путиной сейчас 93 года.

"Маленькая старушечка, очень сгорбленная… ", – так описала ее журналистка.

Во время встречи Вера Путина рассказала, что она родилась в 1926 году в селе Терехино возле российского города Очер. В том населенном пункте она училась в техникуме, и тогда познакомилась с человеком по имени Платон Привалов.

"Оказалось, что он женат, о чем она не знала. Она была беременна, когда узнала, что у него есть жена. Его не было дома, и ему пришла посылка от жены, так она и узнала. Она быстро уехала к своим родителям в Терехино, и там, в больнице рядом, родился наш Вова, Владимир Владимирович. Но это был 1950 год, а не 1952", – цитирует журналистка мать президента РФ.

Напомним, Путин не вернет Украине контроль над границей: что будет с Донбассом после выборов.

Как сообщала Politeka, Путин допустил глупую ошибку с изменениями в Конституцию: «Россия станет...».

Также Politeka писала, что Путин нашел способ избежать наказания за агрессию против Украины.