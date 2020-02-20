В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который появился на людях в странном наряде

Как сообщает Politeka, снимки опубликованы на странице фейкового МИД России в Twitter.

«Самый красивый мужчина России» (с) - согласно соцопросам», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках видно, что Путин пришел на выступление перед гражданами в нескольких бронежилетах, из-за чего пришлось надеть одежду на несколько размеров больше. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«А башмаки то.. размера на 3 больше, как маленький мук из сказки», «Самый пынеходистый мужчина в мире», «Законодатель моды», «ужас», «страшно деду», «Три бронежилета, одетые один на другой, полнят кого угодно. Проблема не в фигуре, а в страхе перед собственным народом», «в ботах тоже броня?», - пишут они.

Как сообщалось ранее, винтернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина из-за двойников, которых собрали на одном снимке. Информацию о них распространил журналист Александр Сотник.

Так, если изучить фотографии, можно заметить, как у Путина меняется нос, подбородок, разрез глаз или ушные раковины. И дело не в ракурсе, возрасте или усталости. Подобные метаморфозы были замечены только у Путина.

Не меньших вопросов удостаивается то, что Путина бывало, замечали на нескольких мероприятиях одновременно. По мнению конспирологов, добираться между такими расстояниями с такой скоростью просто невозможно.

Уточняется, что всего у Путина есть шесть двойников. И каждый из них обладает разными достоинствами: кто-то обладает выдающимися ораторскими способностями, кто-то находится в хорошей физической форме.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

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