Президент Российской Федерации Владимир Путин стал героем едкой политической карикатуры
Об этом пишет Politeka.net.
Повод для появления карикатуры дал российский музыкант Сергей Шнуров, который стал членом политической партии.
В привычном для себя стиле Владимира Путина и Сергея Шнурова решил высмеять известный российский художник Игорь Поночевный, который работает под псевдонимом "Алеша Ступин".
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На карикатуре можно увидеть стоящего в шапке Сергея Шнурова, который в руках держит сломанную балалайку, а рядом с ним портрет Владимира Путина в короне.
"Он ещё и конституцию напишет", "Раньше Шнуров бухал до поросячьего визга, орал матом, тряс х**м, а вот сегодня повел себя непристойно", "Не ожидал от Шнура - разочарован", "Шнур всех разочаровал", "Ну как так? Может климат такой?", "Теперь он шнурок. Или шнырь", "Он теперь под Невзорова одевается, цивило-эстет", "Ленин воскресе", "Шнур каминг-аут совершил?", - шутят пользователи в комментариях под публикацией известного российского художника.
Ранее мы рассказывали о трусливом поступке Владимира Путина. На этот раз лидер Кремля оконфузился с визитом в Санкт-Петербург, где он планирует возложить цветы к памятнику своего покойного соратника Анатолия Собчака.
"Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии", - говорится в публикации.
Пользователи гневно отреагировали на пост и отметили, что даже из такого мероприятия Владимир Путин устраивает показуху. Других же комментаторов повеселила трусость лидера Кремля, поскольку рядом с памятником были установлены бронированные стекла.
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Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.