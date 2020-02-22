В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который на встрече с простыми гражданами взболтнул лишнего

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал художник Серей Елкин.

Так, Путин якобы удивлен словами россиянки о том, что ее пенсии недостаточно для того, чтобы прожить в стране.

«Она точно ваш сотрудник?», - интересуется он у охранника.

Обратим внимание, что это спровоцировало настоящую бурю эмоций со стороны пользователей сети.

«Совсем дела плохи», «Правдоподобные вопросы подъехали», «жаль, что она не была больна коронавирусом», «босс и холоп нашли друг друга», «Масквичка небось...», «Допустить до вождя больную женщину с отеком мозга, зарплатой в 10800 руб. и еще кучей проблем? У нее вообще перед этим температуру мерили?», - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург пожаловался россиянам на свою зарплату

Во время шествия Владимира Путина к могиле первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, россиянка спросила его как можно прожить на 10 800 рублей (3800 грн) в месяц (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Скажите, пожалуйста, как можно прожить на пенсию 10800 рублей? Знаете, сколько стоит сходить в магазин? Одна тысяча – это минимум. Максимум это все три", – возмутилась пенсионерка.

Путин в свою очередь тоже решил пожаловаться пенсионерки на свою "тяжелую" жизнь и маленькую зарплату.

"Думаю, что очень трудно… Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", – ответил Путин.

Пенсионерка отметила, что ее знакомый, который является инвалидом, получает пенсию в размере 3800 рублей (1457 грн). На что Путин сразу же поспешил оправдаться.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.