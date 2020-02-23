В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который залез на танк, чтобы поздравить соотечественников

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Алеша Ступин в Facebook.

«С 23 февраля россияне!», - якобы говорит он.

Обратим внимание, что на карикатуре Путин с голым торсом и двумя часами на руках позирует на танке, который якобы куда-то едет. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Термосик и горшок забыл пририсовать», «помолодел дед», «На танке надо написать "На что-нибудь!», «почему гном не под танком?», «Лабутены забыл», - пишут они.

Ранее мы писали, что в интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который на встрече с простыми гражданами взболтнул лишнего.

Карикатуру опубликовал художник Серей Елкин.

Так, Путин якобы удивлен словами россиянки о том, что ее пенсии недостаточно для того, чтобы прожить в стране.

«Она точно ваш сотрудник?», - интересуется он у охранника.

Обратим внимание, что это спровоцировало настоящую бурю эмоций со стороны пользователей сети.

«Совсем дела плохи», «Правдоподобные вопросы подъехали», «жаль, что она не была больна коронавирусом», «босс и холоп нашли друг друга», «Масквичка небось...», «Допустить до вождя больную женщину с отеком мозга, зарплатой в 10800 руб. и еще кучей проблем? У нее вообще перед этим температуру мерили?», - пишут они.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.