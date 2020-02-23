Необычного российского президента Владимира Путина засекли на мероприятии в Сочи

Путина в очередной раз подловили на использовании двойника. Об этом сообщается в Телеграм-канале "AllГолобуцький", передает Politeka.net. По словам автора поста, "покрасневший" дублер российского лидера посетил чемпионат "Лиги боевого самбо", который проходил в Сочи, и кардинально отличается от "синюшного" Путина, который буквально перед этим засветился в Санкт-Петербурге на другом мероприятии.

"Такое впечатление, что запасные закончились, и просто шерстью набили пиджак, брюки вообще огромные какие-то напихали, и поставили на сцене. Ибо этот яйцеголовый с красным писком ну совсем не похож на того синюшного, морщинистого, с плоским писком, который был в Петербурге 19 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что пользователи сети уличили всех шестерых двойников Путина. Правда, "уличили" не совсем точное слово, ведь президента РФ, бывало, замечали на нескольких мероприятиях одновременно - и, выходит, как тут не уличить. А чтобы было нагляднее интернет-умельцы собрали всех двойников воедино.

Омечается, что каждый из дублеров политика обладает разными достоинствами: у кого-то выдающиеся ораторские способности, кто-то находится в хорошей физической форме.

Кроме того, мы писали, что недавно в сети появилось архивное видео, на котором Путин поет. Политик предстал в костюме и с микрофоном перед толпой присутствующих знаменитостей, среди которых есть известные актеры и топ-верхушка России.

Позор сразу же стали бурно комментировать.

2010 год. Путин поет Blueberry Hill pic.twitter.com/wJKXLY9AEu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2020

«Уже не чем рейтинг поднимать что ли ? Баяны десятилетней давности в ход пошли», «Димка ..как будто ты прощаешься с плешивым ..», «дойче зольдатен унд», «была рота автоматчиков, и все по отмашке встали», «Это какой двойник?», «Дима, а дед то вылитый алькапоне был, по манерам», «следующей будет Мурка», - писали пользователи.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.