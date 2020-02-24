Путин не может прожить без нового позора

В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который опозорился во время официальной церемонии

Как сообщает Politeka, кадры опубликованы на странице «Черная жизнь» в Twitter.

«Владимир Путин опять обос*ался — по случаю празднования #23февраля возложил венок, который предназначался на #8марта!», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пользователи сети обратили внимание на другие, не менее важные моменты церемонии.

«И тут в бронике», «Лабутены на месте», «Тут же вспомнился еще один товарищЪ с венком», «Спектакль с фарсом», «кремлёвский полк уже все карлики! за 20 лет можно и таких клоунов набрать», «А венок держат, что бы не было как с Януковичем», - пишут они.

Как сообщалось ранее, необычного российского президента Владимира Путина засекли на мероприятии в Сочи.

Путина в очередной раз подловили на использовании двойника. Об этом сообщается в Телеграм-канале "AllГолобуцький"

По словам автора поста, "покрасневший" дублер российского лидера посетил чемпионат "Лиги боевого самбо", который проходил в Сочи, и кардинально отличается от "синюшного" Путина, который буквально перед этим засветился в Санкт-Петербурге на другом мероприятии.

"Такое впечатление, что запасные закончились, и просто шерстью набили пиджак, брюки вообще огромные какие-то напихали, и поставили на сцене. Ибо этот яйцеголовый с красным писком ну совсем не похож на того синюшного, морщинистого, с плоским писком, который был в Петербурге 19 февраля", - говорится в сообщении.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.