Британские учёные недавно открыли, что пятница была признана рабочим днём по ошибке. А понедельник вообще ошибочно считается днём недели
— Мужчина, купите часы! Это точная копия швейцарских часов!
— Беру. Вот вам точные копии американских денег.
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Семьдесят процентов хитрости лисиц приходится на тупость кур.
Границу взяли штурмом, срочно стянут спецназ, в ход пошли газ и гранаты: кадры масштабного ЧП
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Если написать на каком угодно товаре «Без кудиблоидов», то продажи пойдут вверх.
Примечательно, что если написать «С кудиблоидами», то продажи тоже пойдут вверх.
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В первую брачную ночь настоящий интроверт хочет побыть один.
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Интересно, почему нельзя поставить в семейном положении - влюблён в себя? Об эгоистах вообще не думают.
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Если на вас напал водолаз: выдерните шнур и выдавите стекло.
***
Маленькая девочка спрашивает у мамы:
— А когда я вырасту, я буду такая же, как ты?
— Да, - отвечает мама.
— А зачем тогда жить?
***
— Ты левша или правша?
— Да хз... Печатаю обеими руками, а писать давно разучился.
***
Закупилась косметикой на несколько тысяч. Сочетание блеска и нищеты еще никогда не было так актуально.
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Перфекционист-экзистенциалист — человек, который мог бы сделать все идеально, но не видит в этом смысла.
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Топ самых теряемых вещей:
1) Флешка.
2) Пульт.
3) Носки.
4) Смысл жизни.
***
— Это вы убили его.
— Вы ничего не докажете!
— 20 селфи на фоне трупа.
— О, вы подписаны на мою страничку!
Напомним, Путин удивил нелепой выходкой перед камерами, россияне в ярости.
Как сообщала Politeka, неудачная эвакуация украинки из Китая насмешила сеть, "Слуга народа" в деле.
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