Британские учёные недавно открыли, что пятница была признана рабочим днём по ошибке. А понедельник вообще ошибочно считается днём недели

— Мужчина, купите часы! Это точная копия швейцарских часов!

— Беру. Вот вам точные копии американских денег.

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Семьдесят процентов хитрости лисиц приходится на тупость кур.

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Если написать на каком угодно товаре «Без кудиблоидов», то продажи пойдут вверх.

Примечательно, что если написать «С кудиблоидами», то продажи тоже пойдут вверх.

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В первую брачную ночь настоящий интроверт хочет побыть один.

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Интересно, почему нельзя поставить в семейном положении - влюблён в себя? Об эгоистах вообще не думают.

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Если на вас напал водолаз: выдерните шнур и выдавите стекло.

***

Маленькая девочка спрашивает у мамы:

— А когда я вырасту, я буду такая же, как ты?

— Да, - отвечает мама.

— А зачем тогда жить?

***

— Ты левша или правша?

— Да хз... Печатаю обеими руками, а писать давно разучился.

***

Закупилась косметикой на несколько тысяч. Сочетание блеска и нищеты еще никогда не было так актуально.

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Перфекционист-экзистенциалист — человек, который мог бы сделать все идеально, но не видит в этом смысла.

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Топ самых теряемых вещей:

1) Флешка.

2) Пульт.

3) Носки.

4) Смысл жизни.

***

— Это вы убили его.

— Вы ничего не докажете!

— 20 селфи на фоне трупа.

— О, вы подписаны на мою страничку!

Напомним, Путин удивил нелепой выходкой перед камерами, россияне в ярости.

Как сообщала Politeka, неудачная эвакуация украинки из Китая насмешила сеть, "Слуга народа" в деле.

Также Politeka писала, что Путин накинулся на девушку: россиянам показали настоящее лицо президента.