Российский президент Владимир Путин засветился на возложении цветов псковским десантникам, погибшим в Чечне

Во время возложения букета гвоздик глава РФ потерял две гвоздики. Это видно на фотографии, сделанной журналистом кремлевского пула Дмитрием Смирновым, который и разместил снимок в Twitter.

«Владимир Путин прилетел в Псков: Президент возложил цветы к памятнику десантникам 6-й роты», – подписал он фотографию.

В свою очередь пользователи обратили внимание на потерянные цветы.

«Дима, Путин обронил две гвоздики - это знак?», – интересуется пользователь Дмитрий Потехин.

Помимо этого в комментариях пользователи иронично любопытствуют, пригласили ли на возложение главу Чечни Рамзана Кадырова.

По сообщению росСМИ, Путин возложил цветы к памятному знаку «Купол» в поселке Череха, после чего встретился с родственниками погибших десантников.

1 марта 2000 года шестая рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ подверглась нападению вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева возле села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В ходе многочасового боя 84 десантника погибли, в живых остались только четверо.

Позже псковские десантники засветились и на Донбассе. В августе 2014 года под Луганском в боях за аэропорт полегла почти рота российских военных, о чем сообщал тогда начальник Генштаба Виктор Муженко. Несмотря на то, что в РФ отрицали эту информацию, депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг со ссылкой на официальный ответ прокуратуры заявлял, что в июле-сентябре 2014 года в ходе боевых действий на территории Украины практически полностью была уничтожена 1-я рота 76-й псковской дивизии ВДВ.

Фотографии могил безымянных солдат в деревне Выбуты под Псковом затем показали и журналисты «Новой газеты».

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