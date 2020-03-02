Путин уже догадывается об этом

В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, соратники которого мечтают только об одном

Как сообщает Politeka, фото жабу разместили на странице МИД Роисси в Twitter.

«Это прекрасно», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно, как соратники Путина стоят возле его труны. И хотя их лицо выглядят расстроенными, на них можно прочитать ехидные ухмылки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Аж слезы радости на лице навернулись», «Эх да, захотелось рюмашку и хорошую компанию для праздника», «Ещё осиновый кол впидюрить , что бы на верняка», «придёт на его место такое же чучело…», «одного не пойму – где Кабаева?», «и пепел в кислоте растворить», - пишут они.

Ранее мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях

На этот раз Владимир Путин стал героем яркой фотожабы после обострения в Сирийской Республике, где воюет Турция, Россия и правительственные войска.

В привычном для себя стиле лидера Российской Федерации высмеял известный карикатурист Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина с ножом в руке, который взял в заложники турецкий помидор.

"Не стреляйте, у меня заложник", - говорится в подписи к фотожабе Сергея Елкина.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин потерпит очередное фиаско на Ближнем Востоке, а россиянам потом расскажет о "геополитическом успехе".

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.