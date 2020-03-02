В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который схватился за кисточку и начал «перекрашиваться»

Как сообщает Politeka, фотожабу опубликовал художник Сергей Елкин в Facebook.

«Всем опять нужна перестройка», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно, что Путин схватился за кисточку и рисует себе родимое пятно, как у Горбачева. Однако у него оно сделано в форме аннексированного украинского Крыма. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Учитывая, что Путин готовит нам чучхэ-конституцию, думаю, что причесон семейства кимов был бы более уместен», «Пятно в форме Крыма?», «грим не поможет!», «Пунтику не поможет никакой ребрендинг», «ждите лебединое озеро», - пишут они.

Как сообщалось ранее, необычного российского президента Владимира Путина засекли на мероприятии в Сочи. Путина в очередной раз подловили на использовании двойника. Об этом сообщается в Телеграм-канале "AllГолобуцький". По словам автора поста, "покрасневший" дублер российского лидера посетил чемпионат "Лиги боевого самбо", который проходил в Сочи, и кардинально отличается от "синюшного" Путина, который буквально перед этим засветился в Санкт-Петербурге на другом мероприятии.

"Такое впечатление, что запасные закончились, и просто шерстью набили пиджак, брюки вообще огромные какие-то напихали, и поставили на сцене. Ибо этот яйцеголовый с красным писком ну совсем не похож на того синюшного, морщинистого, с плоским писком, который был в Петербурге 19 февраля", - говорится в сообщении.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

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