Путин не может без позорных выходок

В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за позорную ситуацию в популярном музее

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал блгер Vitauskas в Twitter.

«Джулия Луи-Дрейфус рассказывает, как для Путина устроили частный тур по венскому музею. Думали про сборщиков биоматериалов - была шутка? "Самый влиятельный политик современности" "которого все боятся" везде ездит со своим личным туалетом. Его поставили прямо перед входом в музей», - говорится в сообщении.

Джулия Луи-Дрейфус рассказывает, как для Путина устроили частный тур по венскому музею.

Думали про сборщиков биоматериалов - была шутка? "Самый влиятельный политик современности" "которого все боятся" везде ездит со своим личным туалетом. Его поставили прямо перед входом в музей pic.twitter.com/6soARZHH2y — Vιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_Vitauskas_A_) March 5, 2020

Обратим внимание, что пользователи не сдерживали свои эмоции, о чем говорят комментарии под видео.

«Плешиво-ботоксный стал клоуном воистине мирового масштаба», «Никак нельзя оставлять свои биоматериалы. Иначе всех двойников вычислят», «Английское произношение фамилии почти идеально передаёт суть сказанного - Владимир Пупин. В переводе на русский - Владимир Срущий. Ну, а чё, был Иван Грозный, Николай Кровавый. А сейчас, Владимир Срущий», - пишут они.

Как сообщалсь ранее, в интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который признался в «зависимости». Кадры опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Ну мы же хотели уйти от нефтезависимости. Путин: Мы хотели уйти и постепенно уходим, кстати говоря. Мы реально уходим от этого, потому что доля ненефтегазовых доходов, она растёт. Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», - говорится в сообщении.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.