В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который возомнил себя пророком

Как сообщает Politeka, снимок опубликовал художник Сергей Елкин в Twitter.

Так, Путин изображен в виде Моисея, который в руках вместо скрижалей держит табличку с надписью «Конституция». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Он первый за борт полетит», «на ковчег его», «Это же Сусанин», «Судя по направлению двадцатилетнего движения в сторону какого-то древнего архаичного царства, скорее, получается кто-то ровно наоборот», «Любого вождя надо подбрасывать 2 раза..а ловить один раз...», «Хоть бы эти "скрижали" его с горы в пропасть уволокли!», - пишут они.

Как сообщалсь ранее, 22 апреля в России состоится референдум по поправкам в Конституцию, над которыми сейчас усердно корпят в Кремле.

Однако в свое время российский президент Владимир Путин, который, собственно, и инициировал «рихтовку» основного документа государства, уверял, что никогда не будет ничего менять в Конституции.

Над словами главы РФ пошутили в блоге «Усы Пескова» в Twitter, напомнив как его заверения, так и «предсказание» лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Оскорбительные, на мой взгляд, для нашего народа и страны советы поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию», – вещает в одном из интервью свежеиспеченный молодой президент РФ Владимир Владимирович.

Напомним, Путин на камеру признался в зависимости и разгневал россиян.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.