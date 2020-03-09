Президент Украины Владимир Зеленский вызвал ажиотаж скандальным фото со своим пресс-секретарем Юлией Мендель

Украинцев рассмешила совместная фотография главы государства и его подчиненной. Пользователи социальной сети показали другой взгляд на ситуацию при помощи забавных "фотожаб".

Ранее Владимир Зеленский появился на обложке известного британского издания "The Guardian". На своей странице в Facebook Юлия Мендель опубликовала два фото, которые не вошли в таблоид, но стало тизером для интервью с президентом. На снимках Зеленский позирует в кресле, а Мендель стоит рядом, положив руку на спинку.

Многие пользователи предположили, что супруге президента стоит ревновать. Так на одной из "фотожаб" Елену Зеленской иронично поздравили с Международным женским днем.

На другом коллаже первую леди Украины и вовсе поставили рядом со "сладкой" парочкой. И вид у нее явно не доброжелательный.

Еще одна "фотожаба" представляет переделанную сцену из популярного советского фильма "Бриллиантовая рука". Там Елене намекают, что Владимир Зеленский может "уйти" к Мендель, как главный герой картины. "И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает Мендель", – так подписали изображение.

Некоторым не понравился наряд Юлии Мендель. Ее платье очень похоже на домашний халат. Народные умельцы пошли дальше: "прикрутили" пресс-секретарю бигуди. А другой автор и вовсе сравнил Мендель с полуобнаженной принцессой из "Звездных войн".

Особенно креативные юзеры подставили "подняли" Владимира Зеленского с кресла, а на его место посадили главу МВД Арсена Авакова.

Стоит отметить, что во время интервью Владимир Зеленский поделился подробностями своей семейной жизни. По его словам, старшая дочь сейчас находится в подростковом возрасте и ей хочется больше свободы, но из-за того, что ее отец президент страны – девочке редко удается укрыться от охраны.

Родным не нравится работа президента. Так Владимир Зеленский рассказал забавный случай:

«Прихожу домой на днях, спрашиваю: "Почему никто не здоровается?" И слышу свой голос по телевизору, мое выступление. А мой сын говорит: "Не мешай нам, мы смотрим президента».

Напомним, что Зеленский на пределе, быть министрами никто не хочет: подробности демарша.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская призналась в ссорах с мужем: "Хочет, чтобы я была...".

Также Politeka писала, что скандальная Мендель поразила новыми фото с Зеленским, сеть кипит.