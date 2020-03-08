В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который испугался коронавируса
Как сообщает Politeka, комические кадры опубликовал блогер Александр Торн в Facebook.
«Как царь Путин героически поборол короновирус и собрал подписи за поправки в конституцию смотрите в новом юмористическом скетче…»,-говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Путин паникует при словах о том, что коронавирус уже пробрался в Россию. В связи с этим он решает подсмотреть, как на эпидемию отреагировали лидеры других стран.
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«Это фиаско», «Коронавирус тоже запретить в конституции», «Самое ужасное, что он такой и есть. Зажатый и трусливый», «Плешивое посмешище наш царёк, иначе не скажешь», «Вове ты не скажешь до свиданья, вова не прощается с тобой, увы», - пишут они.
Ранее мы писали, что президент Российской Федерации Владимир Путин стал объектом для новых насмешек в социальных сетях.
Героем своей новой политической карикатуры его сделал известный российский художник Сергей Елкин.
Карикатурист решил высмеять российского президента Владимира Путина на фоне внесения изменений в Конституцию РФ, которые позволят ему и дальше оставаться у власти в Кремле.
На карикатуре он изобразил Владимира Путина в образах гусеницы, бабочки и куколки.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.