В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который захотел править страной вечно

Как сообщает Politeka, фотожабы буквально засыпали сеть.

Так, на одной из них Путин якобы находится на похоронах Конституции России, ехидно при этом улыбаясь и позируя на камеру. На другом снимке главарь Кремля якобы возводит себя на престол.

Не менее острой является фотожаба, где Путина «прогнали» через приложение, которое показывает человека в старости. «Трудно только первые 20 лет» говорится на карикатуре.

«Они там двуличные маразматики,которые якобы за идеи равенства и братства, а у самих горят глаза,Как бы хапнуть власти и денег пососать оттуда», «Добро пожаловать в средневековье»,» ... но снизу постучали», «как хорошо что я не живу в РФ, ух», «Божемойбля*ть, кто же это лоббирует!?)», - пишут они.

До этого мы писали, что глава страны-агрессора Владимир Путин продолжает бредить тем, что на Россию кто-то планирует напасть. Скандальное заявление он сделал в интервью пропагандисту.

Нашумевшее интервью по социальным сетям распространил кремлевский пул, в который входит множество различных пропагандистов.

На этот раз Владимир Путин отличился заявлением о новой кровавой войне.

В частности, лидер Кремля пригрозил развязать новую бойню при условии, если на Россию якобы кто-то попытается напасть. Это заявление прозвучало, когда Владимир Путин вспоминал результаты "Великой отечественной войны".

"И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", – заявил Путин на камеру.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.