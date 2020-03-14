В начале года Владимир Путин заявил о том, что российская Конституция требует ряда поправок

Спустя некоторое время Госдума поддержала "обнуление" президентских сроков Владимира Путина, пишет Рoliteka.net. Таким образом, российскому гаранту открыли прямую дорогу к президентству как минимум до 2036 года.

Экс-помощник главы государства Владислав Сурков сообщил, что если поправки в Конституцию уточнят полномочия президента, то с юридической точки зрения появится необходимость обнулить президентские сроки.

Как отметил Сурков, с новыми полномочиями это будет уже другой институт президентства и на него не смогут распространяться ограничения старого.

О том, что Путин готовится к "обнулению" стали активно обсуждать в соцсетях. В частности художник Сергей Елкин опубликовал яркую карикатуру. На рисунке перед подписчиками предстает Путин, который произносит: "Скорее" Несите мне мой обнулятор!".

За шесть часов публикация собрала более 700 лайков и много комментариев.

"Левая рука зачот", "Иннагуратор переделали?", "Большую часть населения обнулили: обнулили надежды, пенсии и пенсионный возраст тоже. По большому счету мы сами себя обнулили: своей пассивностью, особенно это относится к учителям и прочим бюджетникам. Но ничего, скоро будем ставить памятники коронавирусу... коронавирусу-освободителю", "Двух точек над Ö не хватает ;", "Сергей, не могли бы вы, идя навстречу пожеланиям трудящихся, написать картину на тему "covid-19 обнуляет путина" ? Или этот сюжет запрещен на территории РФ?", " Интересно, в каком магазине его продают?))) Принесем, если просит...", "Лучше анигилятор", "КонстиПуция", "Обнулить и транклюкировать", "Сергей, не обнулятор, а öбнулятор))", "Требуется опытный обнулятор. Табакеркой обеспечим", "Обнулято-зависимость в последней стадии...)))", "Не обнуляй, да необнулим будешь...", "Öбнулись!", "Желательно транклюкатор", "Лучше - корону", "А что опять случилось? мммм..", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что сейчас Россия готовится ко Всероссийскому голосованию 22 апреля по поправкам к Конституции.

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