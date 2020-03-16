В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который огорошил словами о санкциях

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов в Twitter.

«Путин - о санкциях Запада: Да плевать на них, на эти санкции!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что россияне не разделили отношения Путина к санкциям, о чем говорят комментарии со стороны пользователей.

«На людей тоже наплевать», «конечно, плевать. Россияне дружкам дерипаскам, ротенбергам все оплатят», «Хорошо пристроился - народ "под танки", а ему плевать, блть..», «Неадекватные нотки вижу», «Сказочный плевальщик», «Запад, подкинь ещё санкций!!! #путину», - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин часто становится героем фотожаб. Особенно новые кратинки всплывают после скандальных заявлений и действий гаранта.

Так, недавно Госдума поддержала "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Таким образом, существует вероятность, что Путин еще десятки лет пробудет при должности.

Эксперты говорят, что если поправки в Конституцию, которые собираются внести, примут, то с юридической точки зрения появится необходимость обнулить президентские сроки.

В результате это будет уже другой институт президентства и на него не смогут распространяться ограничения старого.

Известный соратник Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров, поддержал идею обнуления сроков президента. По его словам, норма Конституции РФ об ограничении сроков пребывания президента в должности должна быть навсегда исключена из Основного закона.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.