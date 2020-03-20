Последние части интервью президента России Владимира Путина решили не показывать в эфире
Карикатурист Сергей Елкин решил колко подшутить над Путиным из-за того, что его не покажут. Он нарисовал картинку, где президент в костюме стоит и упер руки в боки. Над главой России висит цитата: "Как это сняли с эфира?". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку художника.
Твит успел набрать более 150 репостов и почти 500 лайков. Пользователи начали активно обсуждать это событие:
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"Жаль, хорошая комедия на вес золота :)", "Канал Навальный Live предложил помощь в распространении запрещенного контента", "А где можно поржать над недосмотренными сериями?", "Там, походу, совсем стендап", "Видимо, решили, что путинской брехни на квадратный час - перебор", "ТАСС очень социально ответственные ребята: прекратить показ интервью со столь именитым гостем по своей инициативе - даже Дудь на такое не пошел бы", "обнулили", "у меня два варианта, первый, даже до прихлебателей путина дошло, что ереси и бреда уже хватит, народ всерьез задумался о нарушениях в царской психике, а второй, сейчас выйдет кто-то в белом, и скажет, что это было так и задумано, просто решили немного повеселить людей!".
Ранее мы сообщали, что российский президент Владимир Путин оконфузился очередным бредовым заявлением.
На этот раз лидер Кремля взбесил россиян реакцией на то, что его в Российской Федерации часто сравнивают с царем.
Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге Twitter опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.
"Как относитесь к тому, что вас называют царём? Путин: Ну это не соответствует действительности. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", - говорится в публикации.
Напомним, боевые бабки Путина показали метод спасения от коронавируса
А еще Politeka писала, что Путин взбесил россиян поездкой в Украину, сеть кипит
Также Politeka сообщала, что Путин со своей короной довел россиян до ручки, сеть кипит