Соратнику российского президента Владимира Путина исполнилось 70 лет

Новость о такой круглой дате не сумели пройти пользователи сети, пишет Politeka.net.

Так, юбилей 21 марта этого года отпраздновал глава МИД РФ Сергей Лавров. Это довольно скандальная личность, которая восседает на своем посту уже 16 лет.

Пользователи сети разместили забавную фотожабу по случаю праздника. На отфотошопленном снимке Путин целует лошадь, а вместо ее морды пририсовано лицо Лаврова.

"70", - коротко подписали авторы поста в Твиттере.

За день пост собрал более 60 отметок "Нравится" и немного комментариев.

"...но примешь ты смерть от коня своего...", "Мой верный конь!", "Коронавирус в подарок", "Сын коня Буденного? А, Лавринян!", "Лошади столько не живут", "Ласты и клей в подарок, фашистская м**зь", - написали пользователи сети.

Напомним, в прошлом месяце Сергей Лавров ошарашил заявлением, что Министерство иностранных дел Украины собирается обмениваться послами с Россией.

Однако тогда еще действующий глава МИД Украины Вадим Пристайко опровергнул данное сообщение.

По его словам, переговоры с Лавровым начнутся по телефону, если тот ему позвонит.

"Несмотря на все это отношение, несмотря на то, что это страна-агрессор, которая убила почти 14 тысяч наших людей, МИД существует у нас украинский для того, чтобы даже в самые тяжелые времена, сцепив зубы, вести переговоры», - отметил тогдашний министр.

Ранее мы писали, что карикатурист Сергей Елкин решил колко подшутить над Путиным из-за того, что его не покажут.

Художник нарисовал картинку, где президент в костюме стоит и упер руки в боки. Над главой России висит цитата: "Как это сняли с эфира?".

Твит успел набрать более 150 репостов и почти 500 лайков за непродолжительное время.

Напомним также, что Путин оконфузился очередным бредовым заявлением.

Лидер Кремля взбесил россиян реакцией на то, что его в Российской Федерации часто сравнивают с царем.

"Это не соответствует действительности. Я же работаю каждый день, я не царствую", - заявил он тогда.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.